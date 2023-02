Cristiano Ronaldo mostrou o seu lado de 'papá babado' ao posar com a filha mais nova para uma fotografia, partilhada pela companheira, Georgina Rodríguez, na sua página de Instagram.

Falamos da bebé Bella Esmeralda, fruto do seu relacionamento com a modelo, que nasceu em abril do ano passado.

"Aquele olhar tão forte e delicado que Deus vos deu... Amo-vos", escreveu Georgina na legenda da publicação, visivelmente orgulhosa da família que construiu ao lado do craque.

Vale notar que em comum com Gio, Ronaldo tem outra filha, Alana Martina, de cinco anos. Para além disso, Cristiano é pai de Cristianinho, de 12 anos e dos gémeos Mateo e Eva, de cinco, nascidos através de uma barriga de aluguer.

