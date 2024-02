É um caso que faz lembrar a recente polémica de Miguel Vicente, ainda que com uma postura totalmente diferente dos protagonistas. Um grupo de fãs de Francisco Monteiro recorreu às redes sociais para angariar fundos com o objetivo de entregar uma "prenda de anos" ao vencedor do 'Big Brother 2023', ainda que a iniciativa tenha sido avançada sem que o próprio Francisco soubesse.

O antigo concorrente do reality show da TVI decidiu vir a público esclarecer que não tinha conhecimento desta angariação de fundos, emitindo um comunicado que partilhou depois nas stories do Instagram.

"Quero deixar bem claro que até ao dia de hoje não tinha conhecimento do que estava a ser feito quanto ao meu aniversário. Hoje, quando soube, fiz questão de dizer que agradecia imenso todo o apoio, carinho e amor que tenho recebido mas para não gastarem mais dinheiro comigo depois de tantos meses a apoiar-me", esclareceu inicialmente Francisco, mais conhecido como Zaza.

"Jamais pediria e pedirei o que quer que fosse a qualquer um/uma de vocês. Não vos distingo por grupos, não conheço ninguém pessoalmente e não sei quem está por detrás de qualquer página de Instagram relativa a mim", acrescentou o 'cunhado' de Cristina Ferreira.

Por fim, Francisco sublinhou que agradece "todas as manifestações de carinho e amor" e que "os últimos tempos não têm sido fáceis".

Vale lembrar que também os fãs de Miguel Vicente o quiseram presentear com a angariação de um valor a rondar os 20 mil euros, correspondente ao prémio do 'Big Brother - Desafio Final', do qual o algarvio desistiu. Miguel esclareceu que ficou contente com esse gesto de quem o apoia e que o dinheiro lhe faz falta para a realização de alguns projetos pessoais.

© Instagram/Francisco Monteiro

