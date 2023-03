Foi logo pela manhã desta terça-feira que Cristina Ferreira destacou na sua página de Instagram um excerto da entrevista a Carolina Deslandes. Uma conversa que aconteceu no âmbito da revista 'Cristina'.

"Não quero um casamento para sempre, quero um amor para sempre. Mesmo que esse amor implique seguir caminhos diferentes a nível pessoal", confessou a cantora a Cristina Ferreira.

Por sua vez, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI não deixou de tecer rasgados elogios a Deslandes, através de uma mensagem que deixou na legenda da publicação que fez no Instagram.

"Mulheres que mandam (na própria vida). Carolina, de fa(c)to. Observo a Carolina desde o dia em que se tornou pública. Marcou-me, desde sempre, pela sua liberdade e verdade com que escreve e canta. Ela é a vida de tantos. Não há um verso de qualquer das suas canções que não tenha um pedaço de cada um de nós", começou por dizer Cristina Ferreira.

"Mas é nas entrelinhas que mais gosto da Carolina. Na fragilidade para lá da frontalidade. Na doçura, nos gestos, nos filhos e no que lhes dá, nos amores e nas dores. É tão tudo que às vezes é difícil de absorver. Gosto cada vez mais dela. Quero que seja do meu sofá e dos meus dias. O meu filho e os dela. O ombro e a dança. Esta é uma conversa tão sem medos que pode provocar reações. Como as canções do álbum que lança agora. São duras, sem fingimentos. São mais Carolina do que nunca. De saia ou de fato. Exatamente como quer", acrescentou, anunciando a nova edição da revista 'Cristina'.

