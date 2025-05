"Gostaria que a Rute tivesse ao meu lado desde o início, cabe agora à Rute saber se quer ficar ao meu lado ou não", disse João depois de uma consulta de casal com o especialista Eduardo Torgal.

O participante de 'Casados à Primeira Vista' insiste que gostaria de ter maior proximidade com a mulher com quem acabou por casar-se no programa da SIC, mas explica que não se refere propriamente a intimidade sexual.

"Não quero sexo com a Rute, ir com ela para a cama. Se acontecesse tudo bem, o que eu quero é intimidade, proximidade. Basta haver mais toque para haver mais desejo", disse.

Será que o casal vai conseguir entender-se até ao final do formato?

