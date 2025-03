'Casados à Primeira Vista', o novo programa da SIC, parece estar a dar frutos. Embora haja alguns casais que têm tido alguns problemas, como Marta e João Ricardo, há outros que parecem entender-se melhor.

Rute e João gostaram logo um do outro assim que se viram e, durante a festa, têm sido vários os momentos onde parecem ter cumplicidade. A dançar kizomba mostraram haver química e, no decorrer do copo d'água esse sentimento continuou.

"Tenho a certeza que nós vamos ser o 'match' perfeito", refere João no corte do bolo.

De seguida, os familiares começaram a pedir um beijo entre os dois, ao que o concorrente afirmou em depoimento: "Quero dar um beijo, mas quero também perceber se do outro lado existe o mesmo sentimento... quero que seja um momento só nosso".

Veja aqui o momento.

