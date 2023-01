Kelly Bailey esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira e acabou por ser surpreendida com uma mensagem do companheiro, Lourenço Ortigão.

"Kellyzinha, não me quero alongar muito porque esta entrevista é sobre ti. A maior parte das coisas que te vou dizer agora, digo-te todos os dias aqui em casa. Aliás, não estou em casa mas estou num sítio que consegues reconhecer", começou por dizer o ator.

"Quero apenas dizer-te que é um orgulho muito grande ver aquilo que nós construímos ao longo destes anos. Aquilo que tu me tens ensinado, aquilo que tu tens construído para ti é mais do que merecido por todo o teu talento, perseverança, a tua inteligência. Acho que estás no início, tens muito mais para conquistar, não tens de provar nada a ninguém. Hoje és uma referência para todos porque trabalhaste para isso e mereces tudo", acrescentou.

"Tenho um orgulho enorme poder dizer que faço parte da tua vida, da tua família. Esta fase que estamos a passar agora é, se calhar, a melhor fase das nossas vidas e sinto, a cada dia que passa, que não podia ter ninguém melhor ao meu lado", continuou. "Adoro-te muito e sabes que vou estar sempre aqui", rematou.

Uma carinhosa mensagem que deixou Kelly muito emotiva, afirmando que Lourenço Ortigão "é mesmo muito especial".

De recordar que durante a conversa com Manuel Luís Goucha a atriz falou sobre a gravidez, estando a preparar-se para ser mãe pela primeira vez. O bebé que está para nascer é fruto da relação com Lourenço Ortigão.

Leia Também: Sexo do bebé? Nomes? Kelly Bailey fala da gravidez

Leia Também: Lourenço Ortigão revela para quando está previsto o parto