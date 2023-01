Lourenço Ortigão e Kelly Bailey preparam-se para ser pais pela primeira vez, novidade que confirmaram recentemente.

Esta semana o ator esteve à conversa com Carolina Patrocínio, no programa 'What’s Up', e acabou por revelar novos detalhes. Segundo o futuro papá, o bebé deverá nascer no "início de julho".

Durante a conversa com a apresentadora, Lourenço Ortigão não deixou de confessar que ficaram "incomodados" com o facto de a notícia se ter tornado pública antes de os próprios terem contado à família. Só os pais é que souberem no Natal.

"A minha avó, que está num lar, soube pela enfermeira", contou o ator, afirmando que foi "desagradável".

Ainda assim, diz que também ficou feliz e que "houve sempre aquela pessoa que mandou mensagem e que não estava à espera". "Foi incrível".

"Preferíamos ter sido nós a contar. Ainda assim, soube-se e não iríamos negar, porque seria hipócrita da nossa parte negar uma coisa que seria verdade e porque é a melhor coisa do mundo. Quisemos manter o nosso caminho e, quando nos sentíssemos preparados, falar sobre o tema sem ceder à pressão. A nossa postura há de ser sempre a de continuar o nosso caminho. Nunca iriam ter a certeza se não fôssemos nós a confirmar. Essa é a nossa segurança", rematou.

