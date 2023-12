A atriz decidiu partilhar este assunto com os seguidores, perguntando como é que os pais lidam com as questões dos filhos sobre a morte.

Jessica Athayde recorreu às stories da sua página de Instagram para falar sobre uma nova fase do filho, Oliver, de quatro anos. O menino tem vindo a fazer perguntas sobre a morte, tema que a atriz decidiu abordar junto dos seguidores. "O Oliver tem quatro anos e já tem vindo a questionar-me bastante sobre a morte. Não tem grande compreensão, mas tenho explicado que as pessoas e os animais morrem quando estão muito velhinhos", começou por dizer. "Estivemos a fazer cartões de Natal - ele faz os desenhos e eu por dentro escrevo a mensagem que ele quer e assina. Mandamos um cartão para a dona Antónia, é a nossa velhota aqui da rua. Vou-vos mostrar o que é que ele escreveu", acrescentou a atriz, partilhado de seguida uma fotografia do referido bilhete. "Dona Antónia, feliz Natal. Não podes morrer. Oliver", lê-se na mensagem do menino para a vizinha. "Por isso, queria-vos perguntar como é que vocês falam com os vossos filhos sobre a morte, como é que gerem este medo novo", perguntou, por fim, Jessica Athayde. Veja tudo no vídeo da galeria.