Meghan Markle deu uma entrevista à revista The Cut onde falou da sua nova vida. A mulher do príncipe Harry planeia regressar ao Instagram e lamenta que a família real não tenha compreendido os seus planos e os do marido, quando quiserem tornar-se financeiramente independentes.

Meghan Markle deu uma grande entrevista à revista The Cut onde falou sobre o seu futuro, bem como os projetos que sonha em concretizar. A duquesa comentou o polémico afastamento da família real em 2020, processo que ficou conhecido como ‘Megxit’. Meghan recorda que os tabloides os atacavam constantemente “com a desculpa do interesse público”, uma vez que as obras da sua casa em Inglaterra foram pagas com fundos públicos (entretanto o casal devolveu o dinheiro). À época, o casal sugeriu à realeza que pudesse trabalhar, em nome da monarquia, e assim fazer o próprio dinheiro. “Depois, talvez o burburinho parasse”, disse Meghan. Da mesma forma consideraram que teriam de sair do Reino Unido para o conseguir fazer. Estavam dispostos a ir para qualquer país da Commonwealth, como o Canadá, Nova Zelândia ou África do Sul. A escolha acabou por ser a Califórnia, nos Estados Unidos. “Qualquer coisa... estávamos frustrados com a dinâmica da hierarquia. Por isso pensamos, ‘Ok, vamos sair daqui. Vamos a isso’”, acrescentou. Markle defende igualmente que o que ela e Harry pediram à realeza não era que todo o sistema fosse mudado, dando como exemplo outros príncipes e princesas que conseguiram um acordo. “No entanto, por alguma razão, foi algo que não nos foi permitido fazer mesmo sabendo que outros membros da realeza fizeram exatamente o mesmo”, completou, dando a entender que o tratamento que recebeu sempre foi diferente. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram