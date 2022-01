Sara Barradas falou da cumplicidade que tem com as atrizes com quem contracena na novela 'Querer é Viver'.

Sara Barradas vive uma fase positiva a nível profissional. A atriz, de 31 anos, é uma das atrizes que integra o elenco da nova novela da TVI - 'Querer é Viver'. Na sua conta de Instagram, a artista partilhou imagens de uma cena na qual contracena com Rita Pereira, Fernanda Serrano, Joana Seixas e São José Lapa, refletindo sobre o privilégio que tem sido viver esta aventura. "Sabem o que mais gosto nesta cena e nestas fotografias? É que as gargalhadas são genuínas. A boa disposição quando estamos juntas é genuína", começa por dizer. "Que sorte! A nossa e a de quem nos rodeia, porque connosco nunca há mau ambiente. Sorte a de quem nos rodeia, exceto a dos realizadores que querem gravar e por vezes não conseguem, e a do operador de áudio e perchistas porque não nos calamos um bocadinho, falamos e rimos muito alto. É que não é uma, nem duas, nem três, (bastantes!) somos cinco mulheres!", sublinha. "Temos sempre histórias para contar umas às outras, coisas alegres, coisas tristes, coisas do passado, coisas do presente, medos, inseguranças, dúvidas, certezas, gostos, banalidades, experiências, crenças, enfim... Somos TÃO diferentes e encaixamos todas numa zona bonita de respeito, compreensão, aceitação e cumplicidade. Que viagem prazerosa esta", completa.