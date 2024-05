José Pedro Aguiar-Branco tem sido tema de destaque nos últimos dias pela resposta polémica que deu a uma pergunta feita durante o debate setorial com o ministro das Infraestruturas e Habitação e têm sido várias as figuras ligadas à arte e à televisão que vieram a público condenar a situação.

Depois do líder do Chega, André Ventura, ter dito que os turcos "não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo", a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, pediu a palavra para fazer a seguinte pergunta ao presidente da Assembleia da República: "Se uma determinada bancada disser que uma determinada raça ou determinada etnia é mais burra ou mais preguiçosa ou menos digna, também pode?".

"No meu entender, pode", respondeu José Pedro Aguiar-Branco, visão que está a deixar várias pessoas indignadas e inconformadas, para além de ter merecido críticas das restantes bancadas parlamentares, excetuando a do Chega.

Em menos de nada, as redes sociais foram 'inundadas' de publicações feitas por figuras públicas bem conhecidas e que deixaram a fase "não, não pode" num fundo negro. O conceito foi amplamente reproduzido e, como poderá ver abaixo, foram inúmeras as pessoas que o fizeram, desde Sara Barradas a Nuno Pardal, Dalila Carmo, Bárbara Guimarães, Fernando Luís, Beatriz Gosta e Miguel Nunes, entre tantos outros. Veja de seguida alguns dos exemplos.

