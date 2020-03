Daniel Radcliffe começou as gravações da saga 'Harry Potter' quando tinha apenas 11 anos, papel a que deu vida durante uma década e que continua a ser a sua principal referência profissional. Agora na casa dos 30 anos, abriu o coração em entrevista à BBC Radio 4′s Desert Island Discs para falar da forma como a personagem impactou a sua vida, levando-o a desenvolver o vício do álcool.

"A aventura estava a acabar e eu não sabia o que fazer depois. Não me sentia bem comigo mesmo, nem com a minha versão sóbria. Então bebia", afirmou, referindo-se à reta final das gravações, corria o ano de 2006.

"Saía e bebia demais, as pessoas olhavam para mim com interesse e curiosidade, porque não era só uma pessoa pouco brilhante, ainda era o pequeno Harry Potter", referiu.

O ator frisou ainda que o público e as pessoas à sua volta não tinham percepção da angústia que vivia, uma vez que era um dos artistas mais bem sucedidos da sua geração.

"[As pessoas] não imaginam o quanto a fama e a exposição podem sobrecarregar alguém. Parece que por ter um grande trabalho e ser rico não se tem o direito de estar triste ou incomodado", sublinhou.

Por fim, revelou que foi com a ajuda dos pais que parou de beber e fumar. Um caminho que trouxe dificuldades, mas do qual se sente extremamente orgulhoso: "Quando penso no caos que era a minha vida naquela altura fico feliz por ser melhor agora".

