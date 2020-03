Courteney Cox tem aproveitado este momento em que se encontra em casa de quarentena - por causa da pandemia do novo coronavírus - para ver a série 'Friends'- A atriz, de 55 anos - que ficou conhecida após interpretar a personagem Monica Geller na icónica 'sitcom' -, admitiu que tem poucas lembranças específicas desse tempo e, por isso, está a aproveitar este momento para recordar o projeto.

Uma confissão que foi feita durante o programa 'Jimmy Kimmel Live!'. "Decidi ver 'Friends' durante este período. Já comecei a ver a primeira temporada. É muito bom! Eu não me lembro de fazer a série. Tenho uma memória muito má. Lembro-me de amar, obviamente, as pessoas que estavam comigo e de me divertir, e lembro-me de certos momento da minha vida em que estive a fazer a série. Mas não me lembro dos episódios", partilhou, prometendo que "até ao final da quarentena vai ficar a saber muito mais" sobre a série.

E parece que a atriz tem muito a aprender, porque Jimmy chamou o seu primo Anthony, um super fã de 'Friends', para um frente a frente com Courteney para responderem a questões sobre a personagem da atriz, Monica. Anthony acabou por vencer por 5-0. A atriz nem se lembrava a quem é que Monica tinha dado o primeiro beijo.

Recorde-se que Courteney irá reunir-se com os restante atores da série - Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer - para filmar um episódio especial de 'Friends'. A gravação iria ser feita esta semana, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.

