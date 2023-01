"Está tudo combinado" é o melhor elogio que César Mourão pode receber cada vez que sobe a palco para um espetáculo de improviso. O ator fez esta confissão em entrevista ao programa 'Alta Definição', onde desvendou ainda qual a crítica que mais lhe custa ouvir.

"[A pior crítica que me fazem] É uma contradição, porque não me considero humorista, não acho que seja humorista na minha essência. Um humorista é muito maior do que aquilo que faço", começou por referir, explicando em seguida qual o comentário a que se referia.

"Quando me dizem: 'este gajo não tem graça nenhuma', fico triste... Embora eu ache que não tenho graça nenhuma. Mas quando as pessoas dizem 'este gajo não tem graça nenhuma', é a pior coisa que me podem dizer profissionalmente", confessou.

Ainda no âmbito do programa 'Alta Definição', César Mourão confessou a Daniel Oliveira que existe uma pessoa que lhe deve um pedido de desculpa.