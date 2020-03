Foi no início deste mês que nasceu a primeira filha em comum entre Diogo Piçarra e a sua companheira, Mel Jordão. Por ter nascido antes do previsto, Penélope ficou internada nos serviços de neonatologia.

Mais de 10 dias depois de ter nascido, a menina recebeu alta hospitalar e foi para casa com os pais. Contudo, o cenário que os esperava fora do hospital não foi o melhor. Devido à pandemia do novo coronavírus, o casal sentiu dificuldades em encontrar nas lojas e supermercados o leite da recém-nascida.

"Já íamos fazer uma espécie de retiro de licença de paternidade, e imaginava o primeiro mês inteiro a aprendermos a ser pais, a dormir pouco, as primeiras brincadeiras e biberões, arrotos, fraldas, muitas fraldas... Mas não imaginava que íamos pôr os pés fora daquele hospital e entrar num filme de suspense, pré-apocalíptico, onde procurar por uma lata de leite em pó ia ser um problema... isso sim são coisas importantes, e não PAPEL HIGIÉNICO", começou por lamentar o músico.

"Só desejo que isto acabe rápido para todos nós, e que sejam dias de aprendizagem, para sermos mais fortes e mais unidos. É só ficar no sofá, e lavar o rabiosque com água, que por enquanto, ainda não acabou", completou, deixando assim uma alternativa a todos os que desesperam pela falta de papel.

