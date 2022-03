Ruy de Carvalho não podia estar mais orgulhoso do "povo português" no que diz respeito ao acolhimento dos refugiados ucranianos.

O ator recorreu à sua página de Facebook para deixar uma mensagem onde fala precisamente da "generosidade" dos portugueses.

"Não há palavras para agradecer a generosidade do povo português em relação aos nossos amigos refugiados da Ucrânia... muitos com os seus amigos de quatro patas... Quer cá, quer junto às fronteiras com a Ucrânia, os portugueses dizem presente... Câmaras municipais, cidadãos comuns, associações, instituições religiosas, empresários... Todos com um enorme coração, de mãos dadas para ajudar", começou por escrever na rede social, esta segunda-feira, 14 de março.

"Um obrigada especial para os nossos bravos bombeiros que vão entrar na Ucrânia com ambulâncias para ajudar quem precisa. Obrigado", completou.

