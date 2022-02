Já foram muitas as caras conhecidas que recorreram às redes sociais para falar sobre a invasão russa contra a Ucrânia, que começou esta quinta-feira, 24 de fevereiro. As manifestações continua a 'espalhar-se' pela Internet, com palavras onde a revolta e a tristeza são notórias.

Iolanda Laranjeiro, por exemplo, usou a sua página de Instagram para falar da guerra, onde começa por destacar que "os dias seguem os seus minutos e não tem conseguido formular discurso".

"Estupefacta, mexida, comovida, coração com nó, cordas vocais com falhas", desabafou. "Não aprendemos com a História, com o sofrimento, com pandemias, com nada. O Homem a mostrar o que tem de pior. E os que mostram o melhor sem conseguir fazer nada contra. Cheira a morte e a intolerância em todas as ruas do mundo. Na minha também", acrescentou.

"Incapaz, sem qualquer meio ou ferramenta, assisto à História que a história destes dias vai escrevendo. E infelizmente não é disfarce de Carnaval. É humanidade exposta. Falta dela. Não há orgulho ou estupidez que possa valer mais que a vida humana. E afinal há. As palavras não conseguem acompanhar isto", concluiu.

