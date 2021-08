Mafalda Sampaio usou a sua conta de Instagram para fazer um balanço das férias que teve em família num período particularmente feliz da sua vida, uma vez que está à espera da chegada do seu segundo filho, Francisco.

"Quinze dias de férias sem fazer nada! Pequeno almoço, piscina, almoço, praia, jantar e dormir. Duas semanas santas! Foi bom sair da rotina e apanhar outro ar. Esta pandemia/isolamento saturou um bocado a minha vontade de estar por casa, tanto a trabalhar como a descansar. Acredito que à maior parte das pessoas!", começa por referir.

"Desta vez, os meus pais ficaram com os nossos cães porque viemos para um hotel que não permite animais de estimação em vez de alugarmos casa em que eles andam por lá à vontade. Soube mesmo bem e confesso que estou a ficar ansiosa para voltar, preparar o regresso às aulas da Madalena, tratar de tudo para receber o Francisco e outras coisas que ainda estão pendentes e quero mesmo ver acabadas o quanto antes!", continua.

"É inacreditável como não há muito tempo tinha 3 meses de férias sem fazer NADA e não valorizava muito isso… Hoje, as férias têm um sabor diferente mas o friozinho na barriga de fim de Agosto/início de Setembro 'Back TO school' mantém-se, mesmo eu não tendo aulas! Agora vivo isso através da Madalena com atividades novas que vai iniciar, mas deixamos isso para outro post", termina.

