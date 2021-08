Carolina Deslandes foi surpreendida com o sucesso da música 'Por um triz' agora no regresso aos palcos, como desabafou junto dos seguidores da sua página de Instagram.

"A pandemia, entre outras muitas coisas muito mais graves, fez com que não percebêssemos se uma canção chegava às pessoas ou não. Por isso, passei muito tempo a achar que o 'Por um triz' tinha passado entre os pingos da chuva e ninguém se ia lembrar dele. Só agora, quando voltei aos concertos, é que pude ouvir as pessoas cantar a plenos pulmões, chorar, agradecer pela canção", começou por dizer.

"E percebi que não há dor nenhuma que não seja coletiva. A dor, quando deixa de ser um lugar de vergonha, passa a ser um lugar de partilha", acrescentou, destacando de seguida que o tema está nomeado para um globo.

"A canção que fiz na varanda da minha casa antiga, às 03:30 da manhã, de pijama, a fumar um cigarro", recordou.

"Não fui eu que escolhi fazer esta canção, a canção obrigou-me a fazê-la. E não é fácil cantar que o amor é 'para a vida toda' e depois dizer que, afinal, não é bem assim. Não é mesmo. Não tem de ser. E essa é a beleza disto tudo, tanto na crença da eternidade, ou no constatar da desilusão, uma canção faz com que um momento dure para sempre. Obrigada por me ouvirem", completou.

