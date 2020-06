A pandemia da Covid-19 ainda é um luta a ser travada, o que leva várias famílias a viverem com algumas restrições. João Cajuda, por exemplo, não pode viajar pelo mundo, como lamentou na sua página de Instagram.

"Não fosse a Covid-19, hoje estaria na Indonésia com um grupo de viajantes", começou por escrever o blogger na rede social.

"Mais do que viajar, tenho saudades de levar as pessoas a conhecer o mundo", acrescentou, mostrando-se ainda com esperança de que em breve possamos voltar a ser "livres".

"Espero que em breve possamos partir novamente livres e à descoberta! Até lá viajamos pelos vídeos e fotos", rematou.

