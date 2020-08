Kourtney Kardashian está, digamos que, a assimilar o facto do filho Reign ter-se submetido a uma mudança de visual radical. O menino, de cinco anos, fruto do relacionamento passado com Scott Disick, despediu-se dos longos cabelos - que a mãe adorava - e está agora de cabeça rapada.

O novo look foi dado a conhecer aos fãs esta terça-feira e a socialite não escondeu que não está a saber lidar com a transformação. "Não estou bem", escreveu na legenda.

Contudo, a opinião dos internautas é contrária e a caixa de comentários ficou repleta de elogios ao pequeno Reign.

Curioso? Veja na galeria.

Leia Também: Vídeo. Kourtney Kardashian abre as portas da sua incrível mansão