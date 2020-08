As imagens surgem no âmbito do programa 'Um dia na vida de...'

Kourtney Kardashian abriu as portas da sua incrível mansão para o programa da YouTuber Addison Rae, 'Um dia na vida de...'. Nas imagens, que estão agora disponíveis online, podemos ver uma das casas da empresária, nesta caso uma mansão comprada em 2014 e avaliada em mais de sete milhões de euros. Veja abaixo as imagens que estão a dar que falar entre os fãs da família Kardashian: Siga o link Leia Também: Kourtney Kardashian organiza acampamento para as crianças da família