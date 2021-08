Recentemente, uma das imagens que mais marcaram e que chegaram do Afeganistão foi a de um bebé a ser entregue pelos pais aos soldados norte-americanos, no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul. Com os talibãs no poder, milhares de afegãos estão desesperado para sair do país.

Imagens que Pedro Ribeiro fez questão de comentar na sua página de Instagram, onde se mostrou em choque com o referido vídeo.

"Não estava preparado para ver este vídeo. O absoluto desespero, fase terminal do maior dos medos, 'por favor salvem o meu bebé', é aterrador", começou por dizer.

"Quando tememos as trevas, primeiro procuramos uma luz para os nossos filhos, não pensamos em nós. A pergunta 'o que vai ser desta criança' tem, afinal, um significado muito mais profundo, à escala de toda a humanidade: o que vai ser de nós? Afeganistão, 2021, o terror", acrescentou.

De referir que, entretanto, a criança foi entregue à família. "O bebé que aparece no vídeo foi levado para um centro de cuidados médicos no local e visto por profissionais médicos. Posso confirmar que o bebé foi reunido com o pai e está em segurança no aeroporto", disse o porta-voz dos fuzileiros norte-americanos.

