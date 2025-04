Rita Pereira usou as redes socias para nas últimas horas alertar os fãs para uma suposta nova burla. Trata-se de uma alegada fraude que leva as vítimas a acreditarem que foram multadas.

É deixado um papel nos carros estacionados em que se lê que o automóvel foi multado por estar em "local proibido". O referido papel contém um QR Code.

"Se aparecer este papel no para-brisas do seu carro, não leia o QR Code. Rasgue-o. Aquilo não é uma multa, é um golpe para roubar os dados do seu telemóvel e, inclusive, os das suas contas bancárias. Divulgue", pode ler-se no alerta partilhado pela atriz.



© Reprodução Instagram - Rita Pereira

Porém, conforme relata o UOL, isto não passou de uma brincadeira de mau gosto. Nas redes sociais começou a circular que se tratava de fraude e que o melhor era rasgar o papel no imediato. Só que o QR Code abria apenas a página oficial do Detran de São Paulo, órgão regulador de trânsito.