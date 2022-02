Nuno Markl usou a sua conta de Instagram para partilhar uma reflexão sobre o assunto que marca a atualidade: a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que se iniciou esta madrugada na sequência da invasão russa.

"Isto, na verdade, não é só por causa de hoje. É por todas as grandes, pequenas e miseráveis merd** em que nos metemos, estejamos nós a invadir um país ou a querer mal a um vizinho", começa por referir o locutor da rádio Comercial.

"Ouvir o Carl Sagan dizer isto é uma terapia que convém, periodicamente, fazer. Cosmos - a versão original - foi das coisas que fez melhor à minha juventude. Tanto assim que, para além da série e para além do álbum Heaven and Hell do Vangelis, comprei e li avidamente o livro - sendo que o livro expandia o conteúdo da série e envolvia cálculos demasiado complexos para a minha jovem e não propriamente matemática cabeça. As observações de Sagan sobre o misto de pequenez e privilégio que é a nossa existência ficaram", nota.

"Ele disse isto há mais de 3 décadas e não adiantou de muito, e por muito que partilhemos este vídeo, continuará a não adiantar porque a maldade, a ganância, a estupidez são, basicamente, a Humanidade. Mas enquanto nos preocuparmos a ver e a partilhar isto, mesmo que não resolva nada, pelo menos será sempre uma prova, por pequena que seja, de que ainda há mais qualquer coisa do que a maldade, a ganância e a estupidez", completa.

