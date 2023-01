O afastamento de Santiago Lagoá do programa 'Somos Portugal', cuja equipa integrava há quase seis anos, continua a dar que falar. Depois de vários espectadores se terem mostrado insatisfeitos com a decisão, o Fama ao Minuto sabe agora que a TVI tem uma autêntica revolução preparada já para o próximo domingo.

Segundo confirmou fonte do canal ao Fama ao Minuto, a próxima emissão do programa contará com apresentação de Pedro Teixeira, Mónica Jardim e Mafalda Castro.

Fanny está de férias e Rúben Vieira, mais conhecido como Ben, assumirá apenas o cargo de assistente de produção.

A mesma fonte contou ainda que Santiago terá sido afastado por "não ser lambe-botas" e que a falta de dinheiro terá sido utilizada apenas como "desculpa".

Importa recordar que a decisão foi anunciada ontem pelo próprio apresentador, que não escondeu a tristeza sentida.

Leia Também: Inesperado! Santiago Lagoá afastado do 'Somos Portugal' pela TVI