Emanuel esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião e acabou também por atuar durante o programa 'Casa Feliz', da SIC. E foi precisamente este momento que deixou o artista muito emocionado, que contou que o pai sofreu recentemente um AVC.

Ao piano, Emanuel tocou e cantou o tema 'Não Se Sintam Sós', uma música feita em homenagem aos mais velhos que têm sofrido ainda mais com a solidão por causa da pandemia da Covid-19.

Antes de interpretar a música, Emanuel aproveitou o momento para deixar uma mensagem de apoio à família de Tony Lemos, um dos fundadores da banda Santamaria que morreu esta semana aos 48 anos. Mas não ficou por aqui.

"Nós entramos numa fase crítica da pandemia [em estado de calamidade], mas é importante que se diga isto: O camião do 'Domingão' é uma alternativa à alegria e segurança absoluta. Tenho recebido algumas mensagens em que os presidentes da Câmaras têm receio de levar o camião do 'Domingão' aos seus concelhos porque, naturalmente, vai uma equipa de 40 e tal pessoas para lá e pode levar seja o que for. Não é verdade. [...] Nós não comunicamos com ninguém, o camião está sempre em andamentos, é segurança em absoluto", explicou.

"Mais, numa altura de pandemia e agora que vamos entrar, provavelmente, numa situação ainda mais crítica, sobretudo mental, isto é mesmo uma solução para levar a alegria aos concelhos", acrescentou, referindo que a equipa instala-se num complexo desportivo. "Nós até restaurante levamos, instalámo-nos no pavilhão e não há contacto", continuou. "Vamos tomar precauções, mas as pessoas precisam de viver", salientou.

De seguida, o cantor referiu que a música que ia tocar foi um tema composto durante a pandemia "para não nos esquecermos que os nossos pais precisam do nosso apoio".

"Mas hoje tem outro significado. O meu querido pai está numa situação que eu não vou citar, mas que nos deixa, à família, muito preocupados... E vou dedicar esta canção ao meu pai e à minha mãe", disse.

Durante a atuação, Emanuel ficou visivelmente emocionado, tendo acabado a interpretação em lágrimas. "Isto não se faz numa altura destas. Amo muito os meus pais. Obrigado. Desculpa, não consigo falar mais", confessou, a chorar, abandonando o programa em direto. Momento que deixou também João Baião muito emocionado.

"Vamos deixar o Emanuel respirar", disse Baião. "É normal. Esta música é uma dedicatória ao pai do Emanuel. [...] O Emanuel é uma ser humano incrível como acabámos de ver e está emocionado, assim como o meu querido João", acrescentou Diana Chaves.

Mais tarde, Emanuel acabou por regressar ao programa, explicando que o pai foi vítima de um AVC há três semanas. "Está tudo muito complicado. Isto afeta-nos a todos. O meu pai tem 87 anos. Há três semanas tinha o seu divertimento máximo, que era tratar da sua quinta. Ainda pegava numa enxada. É uma força da natureza, um homem extraordinário e, de repente, pronto... Estamos a habituar-nos a esta realidade que não é nada fácil", contou.

