"Ridículo", é desta forma que Cristiana Jesus define o mais recente desafio que está a tornar-se viral na aplicação TikTok. Trata-se de um challenge onde crianças e bebés são assustados pelos pais, que para o efeito lhes atiram água para cima.

"Molhar crianças é simplesmente ridículo", defende a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, que está a poucos dias de ser mãe pela primeira vez.

Depois de manifestar a sua opinião e de apelar a que se façam vídeos mais divertidos e carinhosos com crianças, Cristiana acabou por receber mensagens com críticas, ofensas e insultos. Situação à qual resolveu responder.

"Não me enviem mensagens a ofender. Eu utilizo o meu Instagram para dar a minha opinião, se não se identificam podem ir embora", explica, reforçando por fim aquela que continua a ser a sua opinião: "Não concordo que assustem as crianças para ganharem mais likes e visualizações no TikTok".

Leia Também: Polémica no 'Big Brother': Sónia exalta-se e confronta Noélia aos gritos