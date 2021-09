A rapper revelou que tinha recebido o convite para ir à residência do presidente dos Estados Unidos, no entanto, o que apenas lhe foi disponibilizado foi um telefonema com um médico para esclarecer as dúvidas quanto à vacinação da Covid-19.

Que grande confusão esta, é caso para dizer. Esta quarta-feira, 15 de setembro, Nicki Minaj revelou que tinha sido convidada para ir à Casa Branca de maneira a partilhar - e a ver esclarecidas - as suas dúvidas sobre a vacina da Covid-19, no entanto, noticia-se agora, o convite não terá sido esse. Em vez disso, a artista foi convidada para partilhar as suas dúvidas com um médico através de uma chamada telefónica, serviço disponibilizado aos cidadãos em geral. "Tal como fizemos com outros, oferecemos uma chamada à Nicki Minaj com um dos nossos médicos para responder às perguntas que ela tenha sobre a segurança e a eficácia da vacina", informou um representante da Casa Branca. Recorde-se que o anúncio da alegada ida à residência do presidente dos Estados Unidos foi feito pela rapper. "A Casa Branca convidou-me e acho que é um passo na direção certa. Sim, eu vou. Irei toda vestida de cor de rosa como em 'Legalmente Loira' [filme] para que saibam que levo isto a sério". Importa notar que a confusão começou depois de, também no Twitter, Nicki Minaj ter levantado dúvidas sobre os efeitos secundários da vacinação contra a Covid-19: "O meu primo [...] não vai tomar a vacina porque o amigo dele tomou e ficou impotente. Os testículos dele incharam. Faltavam semanas para o amigo dele casar, agora a noiva adiou o casamento". Leia Também: Olha que duas! Nicki Minaj e Rihanna em 'encontro de família' Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram