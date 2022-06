Foi novamente no 'Dois às 10' que foi partilhado um novo comunicado de Sónia Jesus, na sequência da detenção do companheiro, Vítor Soares, que está a ser acusado de tráfico de droga.

"No seguimento de todas as notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação, venho desta forma insurgir-me contra a campanha de difamação feita sobre a minha pessoa que não corresponde à verdade", começa por dizer a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI.

"Mais, não admito que coloquem em causa a minha conduta enquanto mãe. Mãe cuidadora, mãe atenta, mãe dedicada. Mãe. Nestes últimos dias tenho assistido a um julgamento público baseado em factos infundados e não verdadeiros que me têm destroçado. Todas as notícias caluniosas sobre mim serão agora tratadas nas instâncias próprias. Sem mais a dizer, Sónia Jesus", remata.

De recordar que o casal tem duas filhas em comum e está à espera de um menino. Sónia Jesus encontra-se grávida pela terceira vez.

