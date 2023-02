"Até quando Portugal vai deixar um professor bater em alunos?". Foi com esta pergunta que Luana Piovani iniciou um desabafo nas stories da sua conta de Instagram, no qual destaca um caso de uma professora da Casa Pia que, alegadamente, terá agredido um aluno diagnostica com espectro de autismo.

Visivelmente indignada, a atriz brasileira, que atualmente vive em Portugal, afirmou: "Até quando vão ficar calados, cada um a cuidar da sua vidinha, com o seu dinheirinho na conta e deixando o mundo a pegar fogo? Onde está a consciência e o despertar? Temos de escolher a consciência, ela não vem sozinha".

"Eu não estou lá [está de férias no Brasil], mas quando eu chegar eu vou à porta dessa escola e todos os pais que estiverem ali, [...] vou olhar na cara de cada um e vou dizer: 'O senhor não tem vergonha de só se preocupar com o seu filho? Como é que deixam uma mãe nesta situação?'", sublinha.

"Eu amo Portugal, [...] mas não podemos deixar isso acontecer. Não adianta vocês todos que são portugueses ficarem a tapar o sol com a peneira. Vamo-nos mexer? Vamos fazer sentido enquanto humanidade?", completa, notando que toda a gente merece respeito.

