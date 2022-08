Fanny Rodrigues foi notícia nas últimas semanas por, alegadamente, se ter separado do pai do filho, João Almeida. Nas redes sociais, a apresentadora do 'Somos Portugal' começou a partilhar imagens sozinha com o filho, Diego Rodrigues, e a aparecer na companhia da mãe.

Contudo, uma fotografia que Fanny publicou hoje, 26 de agosto, na sua conta de Instagram, foi percebida por alguns seguidores como uma prova de que os dois fizeram as pazes.

"Namoricando", escreveu Fanny na legenda da publicação na qual surge com João e o filho.

"Isso mesmo é o que importa, o resto deixem falar quem não sabe de nada. Sejam felizes", notou uma seguidora. "Assim já gosto mais, juntinhos família lindaaaaaaaa!", acrescentou outra.

Fanny não confirmou, no entanto, se de facto reatou o relacionamento ou se foi apenas passar férias com João por causa do filho.