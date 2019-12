Guillame Lalung, namorado de Rita Pereira, divertiu os fãs com uma série de tesourinhos antigos nos quais recordou as diversas fases do seu cabelo.

"Jovem Lalung", foi a legenda com que intitulou a publicação e que deixou a caixa de comentários repleta de reações animadas.

Espreite os antigos looks do DJ na galeria.

Leia Também: Namorado de Rita Pereira partilha foto carinhosa com o filho