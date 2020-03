É dia de festa no mundo dos famosos em Portugal. Rita Pereira completa 38 anos de vida, esta sexta-feira, dia 13. Data importante que o namorado da atriz não deixou de assinalar nas suas redes sociais.

Guillaume Lalung deixou de lado as palavras e preferiu com imagens, neste caso com um vídeo, felicitar a amada.

"Feliz aniversário para ti", escreveu o namorado da estrela da TVI na legenda de um vídeo nunca antes visto que revela um momento de troca de carinho entre o casal.

Veja as imagens na galeria.

