O alegado mal-estar entre os príncipes Harry e William foi tema de destaque numa das últimas emissões do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. O debate começou aceso entre os comentadores de serviço e acabou mesmo por culminar numa discussão entre Joana Latino e a apresentadora do formato - Liliana Campos.

A motivar a discórdia esteve o facto de a apresentadora considerar válidas as notícias que dão conta do alegado mal-estar e Joana ter uma opinião contrária.

"Deixa-me acabar, Liliana, por favor. Estou a tentar acabar um raciocínio, lá porque não concordas não tens de me interromper", começou por apontar a jornalista, perante as interrupções que considerou estar a sofrer.

"Oh Liliana, posso falar?", continuou, aqui já num tom de desagrado. A apresentadora respondeu explicando que estava apenas a dar a sua contra-opinião e garantindo que em momento nenhum a impediu de falar.

"Oh Joana, então vá, fala lá", acabou por dizer, desviando o olhar da jornalista.

"Ai vais-me virar costas? Então deixa estar, Liliana, depois eu falo outro dia sobre este assunto. Como tu quiseres...", reagiu Joana.

Mais tarde, tal como frisou Mariana - nova comentadora do programa -, as duas acabaram por "fazer as pazes".

"Sabes que este caso mexe muito comigo e depois as pessoas lá em casa pensam que ficamos chateadas", realçou Liliana, fazendo questão de explicar que não virou costas à colega. "E não estou nada de costas, não sejas mazinha. Não estou de costas, agora mudaram-me a câmara", justificou.

