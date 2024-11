Ant Anstead revelou a alcunha que usa para chamar a namorada, a atriz Renée Zellweger.

"The missus was busy being brilliant this summer... she’s a bloomin Bridget genius [A 'missus' esteve ocupada a ser brilhante este verão... é um génio Bridget a florescer]", escreveu Anstead na legenda de uma publicação que fez na sua conta de Instagram onde mostra o trailer do filme 'Bridget Jones: Louca Por Ele', o quarto filme da saga.

A palavra 'missus', que o namorado usa para chamar a atriz, significa, em português, a esposa de alguém.

O casal está junto desde agosto de 2021.

