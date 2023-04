Depois de Joana Albuquerque ter confirmado publicamente a relação com X-Tense, cujo verdadeiro nome é Nuno Barreiros, foi vez de o músico fazer o mesmo.

O músico falou pela primeira vez sobre o romance através de uma 'sessão' de perguntas e respostas na sua conta oficial de Instagram.

"Qual é a sensação de namorares com uma influencer?", quiseram saber os internautas.

"Tenho algumas perguntas sobre este assunto, então resolvi responder a esta. No meu ponto de vista, estou só com alguém com quem quero estar e de quem gosto. Falar da minha vida pessoal para estas cenas não é a minha cena, mas é importante para a pessoa e portanto estamos aí", reagiu.

Numa outra questão a que Nuno deu resposta é ainda possível ver que a ex-concorrente do 'Big Brother' estava ao seu lado naquele momento.

Veja o vídeo na galeria.

