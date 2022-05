A namorada de Gonçalo Quinaz, Jéssica Maria, recorreu novamente à sua conta oficial de Instagram para mostrar-se indignada perante a postura de Catarina Siqueira no 'Big Brother - Desafio Final'.

Depois de ter sido enviado para a casa mais vigiada do país um avião que insinuava que a atriz estará apaixonada por Gonçalo Quinaz, Jéssica Maria, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', resolveu deixar claro que sente o mesmo.

"A Catarina lembrou-se hoje que tem marido e está super preocupada por causa do avião. Oh meu Deus. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Vamos ajudá-la a ir para casa mais cedo para que perceba que de todas as figuras que andou a fazer o avião foi de tudo o menos preocupante", atira a jovem, apelando a que seja Catarina Siqueira a participante a abandonar a casa no próximo domingo.

Catarina, recorde-se, está nomeada ao lado Gonçalo Quinaz e Pedro Guedes.