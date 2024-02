Kanye West e Bianca Censori não faltaram à Semana da Moda de Milão, em Itália, e a verdade é que não passaram nada despercebidos.

Ainda que Kanye tenha escolhido um look algo sóbrio e escuro, à semelhança do que tem feito nos últimos eventos em que tem participado, Bianca, por outro lado, não deixou de lado a ousadia e acabou por 'roubar' todas as atenções.

Bianca Censori vestiu uma espécie de body, de cor preta, que deixou o corpo a descoberto nas laterais. O look ficou completo com umas botas cor de rosa, de cano alto.

Confira na galeria as fotografias da presença do casal na Semana da Moda de Milão.