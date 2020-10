Nicole Poturalski foi alvo de diversas críticas nas redes sociais depois da imprensa internacional dar conta do seu relacionamento com Brad Pitt. Falando precisamente dos conhecidos 'haters', recentemente, a modelo partilhou a sua opinião acerca do assunto.

"Tenho vindo a pensar, porque é que as pessoas fazem comentários de ódio? Porquê? Qual a vantagem? Não percebo essa linha de pensamentos. É tão rude e triste da parte daqueles que comentam", lamentou.

"Basta não seguir as pessoas que vocês não querem ver ou de cujo conteúdo não gostam. Sejam bons e gentis. Tentem", completou.

Importa recordar que o relacionamento de Nicole e Brad foi confirmado em agosto deste ano.

