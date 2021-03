Depois de ter estado no centro de uma grande polémica por ter afirmado que a sua empregada a roubou e fugiu, Liliana Aguiar fez uso das redes sociais para abrir o coração num emotivo desabafo.

"Às vezes penso no que ainda me espera. Mas na verdade sinto que este momento de olhar para o desconhecido com fé sempre fez parte da minha vida", começou por dizer na legenda de uma fotografia em que aparece pensativa à janela.

"Muitos momentos passei à janela sem saber o que me esperava. Hoje sei que tudo foi para meu bem, Deus esteve sempre comigo. Agradeço tudo o que tenho e sei que 'ele' me colocou aqui porque faz parte do meu caminho. Nada na minha vida foi fácil, mas tudo nela foi vitorioso", continuou.

Antes de terminar, a antiga apresentadora de televisão afirmou que se sente "grata" pelo seu percurso.

