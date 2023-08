Susana Dias Ramos vai terminar a semana com a celebração do seu aniversário e decidiu deixar uma mensagem no Instagram na véspera.

Esta quinta-feira, dia 3 de agosto, destacou na rede social um conjunto de fotografias especiais e disse: "Os 43 trouxeram-me de volta a paz ao meu [coração] com a certeza que tudo encontra o sítio certo".

"À minha família, aos meus amigos (vocês sabem muito bem quem são!) o meu muito obrigada. Os alicerces da minha vida são vocês… que pena que só cabem aqui 10 fotos porque este ano rendeu tantas memórias… Amanhã começamos a escrever uma nova temporada! Até já 44", completou. Veja as imagens escolhidas pela psicóloga na publicação abaixo:

