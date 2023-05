Na véspera da coroação do rei Carlos III, com início a 6 de maio, um grupo de jovens decidiu fazer o que vulgarmente chamamos de brincadeira de mau gosto. Foi desenhado na relva do Royal Crescent, onde decorrerá parte da festa, o que parece ser a imagem de um pénis gigante.

Não se sabe ainda se a polícia estará a avaliar o caso para tentar apurar quem terão sido os autores da brincadeira, adianta o New York Post.

As imagens estão a dar que falar não só na imprensa britânica como também nas redes sociais, onde os comentários se dividem entre a indignação e as naturais brincadeiras com o tema.

