A rainha Letizia começou a semana a presidir à apresentação do livro 'Livro Branco do Cancro de Pele', da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia, num evento que aconteceu em Madrid. E, como é habitual, a escolha do look não passou despercebida.

Na reta final da primavera, a monarca recuperou um elegante vestido verde com estampado floral para a ocasião. A peça, da marca Maje, foi combinada com sapatos nude e clutch bordô.

Foi assim, na faceta mais feminina, que a mulher de Felipe VI surgiu no primeiro compromisso oficial da semana. Veja em detalhe na galeria.

