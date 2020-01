Catarina Furtado apresentou, na passada sexta-feira, uma palestra na qual reuniu mais de 400 jovens para uma "partilha sobre a adolescência" baseada nos temas que dominam o livro 'Adolescer É Fácil #sóquenão', lançado em maio de 2019.

A propósito desta que é uma das grandes missões a que se propõe - a de 'embaixadora' de valores como a igualdade e respeito - a apresentadora conversou com o Fama Ao Minuto sobre a "fase incrível" que diz ser a juventude.

Oito meses depois do lançamento de 'Adolescer é Fácil #sóquenão' e das visitas a várias escolas, qual o maior impacto que nota nos jovens? Que temas geram mais controvérsia?

O que me fez aceitar este convite da Porto Editora foi exatamente a experiência acumulada que já tenho de andar há anos nas escolas a partilhar temas relacionados com os direitos humanos, a cidadania, os desafios da adolescência, a violência, a discriminação. Partilho o que tenho vivido ao longo de 20 anos enquanto Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), enquanto presidente da Associação e ONGD Corações Com Coroa (CCC) e autora dos documentários 'Príncipes do Nada' na RTP.

Sinto que os jovens precisam de ser ouvidos, orientados sem moralismos, inspirados para desenvolverem a empatia, para o bem, porque o seu potencial está todo lá. Temos a maior geração de jovens de sempre: 1,8 mil milhões, temos de a aproveitar para construir um mundo mais justo e igualitário e combater os ventos conservadores que alimentam o medo e afetam a integração. Fala-se muito de bullying, violência no namoro, desigualdade de género, homofobia, racismo. Eu trago-lhes o mundo em desenvolvimento e exemplos concretos de jovens como eles a quem tudo falta, como o caso dos refugiados que tenho entrevistado nos últimos meses (no Bangladesh, Líbano, Grécia, Colômbia e amanha parto para o Uganda).

Refere que a adolescência é a "fase mais incrível" da vida. Temos tendência em pintar um cenário negro que não corresponde à realidade?

Acho que temos tendência em nos esquecermos que apesar do progresso tecnológico, as hormonas manifestam-se da mesma maneira independentemente da geração de que se está a falar. Acho que temos de perceber que só temos a ganhar se nos aproximarmos com talento e jogo de cintura. Eu tenho muita esperança nesta juventude, recebo milhares de mensagens nas minhas redes sociais com jovens a pedirem conselhos de toda a espécie e dicas de voluntariado.

No início faz um parêntesis à importância do 'obrigada'. Esquecemo-nos cada vez mais de ser gratos pelas pequenas coisas?

Sim. Há exercícios que temos mesmo de aprender a fazer, porque provam a sanidade mental, a tranquilidade e a real valorização do que é importante! Eu agradeço todos os dias. É dar e receber na vida.

O livro começa por abordar os temas nascimento e família, nomeadamente da aceitação daquilo que não são os padrões convencionais. As novas gerações mostram-se mais compreensivas com o que não é tradicional?

É um pau de dois bicos no sentido em que mutação do que era considerado 'normal' está a acontecer, nomeadamente nos formatos de famílias, mas ao mesmo tempo, nem sempre são processos pacíficos. Ainda existe muita discriminação em relação à orientação sexual, por exemplo, e ainda existem muitos maus exemplos de divórcios litigiosos em que os jovens ficam no meio de relações pouco saudáveis entre padrastos e madrastas.