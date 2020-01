Lembro-me perfeitamente de pensar: 'Tenho 28 anos e um filho, portanto, é agora que eu arrisco, não vai ser aos 40'. Foi uma mudança na minha vida e também um sacrifício pessoal, familiar e financeiro até.

Correu bem e ao fim de dois anos e quase quatro novelas fui para um casting na RFM, tendo sido a feliz vencedora. A Carla Rocha teve um bebé e ia para casa durante quatro meses por causa da licença de maternidade e fez-se um casting para ver quem é que ficava com o lugar dela.

Sendo esta uma história para adolescentes teve de voltar atrás no tempo e recordar também a sua adolescência. Há alguma coisa aqui que tenha sido a Mariana a ter vivido?

A protagonista é muito magrinha e tem complexos por isso mesmo e eu era assim: uma adolescente demasiado magra, que usava óculos e tinha esta voz grossa, por isso não foi fácil [diz, enquanto se ri]. Mas não é de todo autobiográfico, até porque a protagonista, a Margarida, está apaixonada pelo Gonçalo e a Catarina é uma 'boazona' (eu não tive Catarina nenhuma na minha vida). Cheguei a ter um ou outro fraquinho [por rapazes] que as jeitosas é que ficavam com eles, mas não me deixou traumas.

Não quero ser moralista para não ser chata, porque quero atrair os jovens

Quais são os temas abordados na história?

Há um miúdo que tem os pais a separarem-se. Há outro que tem vergonha de assumir publicamente que gosta de escrever, outro que finge que está tudo bem, mas depois tem imensas inseguranças. Não quero ser moralista para não ser chata, mas acabo por abordar um bocadinho de cada coisa da realidade dos jovens hoje em dia. Há uma saída à noite com consequências inesperadas, complexos de miúdas, mal entendidos entre amigas...

Qual é a diferença entre escrever para adolescentes e escrever para adultos?

Há uma diferença técnica que sentia quando escrevia 'Morangos com Açúcar' e a novela da noite. Os jovens é preciso mais ritmo. Tem de acontecer muita coisa, ser menos profundo e mais rápido.

É como se de repente o meu filho já não fosse uma pessoa que conheço assim tão bem e isso assusta-me

O que é que mais assusta a Mariana Alvim ao observar os adolescentes da atualidade?

Nós não crescemos com telemóvel. Tenho um filho adolescente que no outro dia disse-me que viu uma série. Um ano antes tinha-me pedido para ver e eu não deixei. Pensei que controlava a televisão em casa e ele disse-me que tinha visto no telemóvel. Ou seja, há todo um mundo que eu não tenho acesso e não controlo. Há coisas que tento controlar, por exemplo, quando vai para a cama o telemóvel dele fica no meu quarto. É como se de repente o meu filho já não fosse uma pessoa que conheço assim tão bem e isso assusta-me.

Aí já se lembra de algumas das palavras dos seus pais que agora fazem sentido?

Já as repito! Dou por mim a dizer aqueles clichês: 'Já tive a tua idade'. Quando começarem a sair à noite não vou estar preparada, quando tiverem namoradas… vou ser uma sogra péssima [afirma, em jeito de brincadeira].

O que gostava que os seus filhos aprendessem com este livro?

O mais velho já o leu. Houve perguntas que estava à espera que ele me fizesse e não fez, o que quer dizer que já sabe mais do que pensava. O meu objetivo é que os jovens se identifiquem sem perceberem que foi escrito por um adulto que lhes quer ensinar alguma coisa. Em 'As Consequências Inesperadas' mostram que as asneiras que eles fizeram à noite se calhar era melhor não terem feito. Mas não é de todo moralista. Simplesmente mostro que há consequências e as personagens são perfeitamente normais.

Podemos esperar novos projetos?

O que eu ando a mastigar já há demasiados anos e tenho alguma coisa no papel é um romance para mulheres.

As mulheres ainda têm de provar muito. Acho que têm de usar mais a inteligência emocional

Porquê para mulheres?

Porque gosto muito de ler romances. Há conversas que são precisas de ter e não estou a falar de feminismos, mas conversas entre amigas. Tenho um site chamado 'Entre Amigas' com contos. No outro dia, havia um que contava a história de uma mulher que foi à bomba de gasolina, viu um homem ao lado dela e percebeu que ele lhe achou graça. Só que era casada e não alimentou a coisa. Mas fez-lhe bem ao ego perceber que ainda tem alguma coisa nela. Recebi o comentário de uma senhora a dizer que bom que é fazerem-nos bem ao ego.

Sente de que certa forma inspira outras mulheres? Alguma técnica que queira partilhar para conseguir conciliar tantas coisas?

Uma vez uma amiga disse-me que há uma diferença entre o querer e o gostar. Gostava de ser mais magra, está bem, mas se me derem chocolate eu vou comer. Realmente acordo demasiado cedo, tenho três filhos, estou cansada, tenho uma profissão exigente.

O dia tem 24 horas, é uma questão de gerir o meu tempo. Nem que fosse duas horas por dia ia para a biblioteca escrever, porque já sei que em casa acabo por não fazer nada. É disciplina e sobretudo força de vontade.

A Mariana considera que as expectativas em relação às mulheres ainda são demasiado altas?

Acho que são. Tenho amigas super trabalhadoras com filhos e uma vida agitadíssima, mas ainda esperam da parte delas o que é o jantar, ou as compras de supermercado, ou a gestão da casa. A gestão da casa antes era uma profissão. Hoje ainda há um bocadinho esse hábito. Já muito foi ultrapassado, mas as mulheres ainda têm de provar muito. Acho que as mulheres têm de usar mais a inteligência emocional.

Lá em casa ponho um limite de televisão e disse que todos os dias têm de ler um bocadinho ao fim dos trabalhos de casa. Não há ecrãs a seguir ao jantar

Recentemente fez uma publicação no Instagram a marcar 16 anos de casamento. Algum segredo?

Acho que sobretudo é falar. Temos de esclarecer tudo um com o outro. Graças a Deus ainda estamos apaixonados, também pode ser sorte, é preciso querer. Eu era uma miúda quando o conheci e hoje sou uma mulher, mas nós crescemos na mesma direção, ainda há muito amor e companheirismo.

Como é que podemos incentivar os adolescentes a ler mais?

É muito mais fácil pegar num consola do que ler. Até as minhas amigas quando me dizem que não têm tempo para ler eu pergunto: 'O que é que fazes a seguir ao jantar?'. Vão ver uma série, eu não, vou para a cama ler.

Lá em casa ponho um limite de televisão e disse que todos os dias têm de ler um bocadinho ao fim dos trabalhos de casa. Não há ecrãs a seguir ao jantar. Agora até vão mais cedo para a cama para lerem, quer queiram, quer não. Mas também não posso obrigá-los a lerem um livro que não gostam. Há que descobrir um género que apreciem.

Leia Também: "Temos de ter respeito por quem nos pôs onde estamos"