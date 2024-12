Natural do Algarve, Jani Gabriel tem 'tradições' de Natal muito próprias. Aliás, conta, na mesa o que não pode faltar é o marisco.

"Não somos uma família nada tradicional, antes pelo contrário. Na minha mesa de Natal há muito marisco e muito peixe, como bons algarvios que somos. É um bocadinho aquilo que nos conforta e o importante é estarmos juntos", contou ao Fama ao Minuto no dia do lançamento do primeiro perfume da Salsa.

Sobre a abertura dos presentes, a criadora de conteúdos digitais e apresentadora revelou que são abertos no dia 25 de dezembro.

"Não muda! Já uma vez tentámos fazer em casa no dia 24 por questões de logística, e não é a mesma coisa. Portanto, às vezes, ainda no dia 25 quase à hora do almoço os presentes não estão abertos porque a tradição é que eu acorde e abrimos todos juntos", destacou.

