Francisco Garcia está de férias com a mulher, Sofia, e os três filhos na Madeira.

O apresentador usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo no qual a família desce junta num carro de cesto típico da região, revelando que é a primeira descida do filho mais novo, Francisco (ou Kiko, como é carinhosamente tratado pela família).

"Primeira descida do Kiko nos cestos. Sabiam que temos um costela madeirense?", escreveu o também ator na legenda do pequeno vídeo.

De recordar que além de Kiko, de um ano, o casal tem ainda duas filhas mais velhas, Teresa, de oito anos, e Mercedes, de cinco.

