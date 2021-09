Tendo integrado o elenco da série ‘O Clube’ e ‘O Pai Tirano’, ambas da SIC, José Raposo não faltou à apresentação da nova temporada da SIC, que decorreu na segunda-feira, 20 de setembro, em Lisboa.

Apesar do facto de ter tido ao longo dos anos a agenda preenchida com projetos, em conversa com os jornalistas não deixou de falar da falta de trabalho que atinge a geração mais velha.

“Tenho quase 60 anos, estar nesse patamar de que estes de 60 anos já não têm trabalho é realmente a prova de que os que têm 70 e 80 não existem. Na ficção, no teatro, em todo o lado”, começou por dizer.

“É uma tristeza muito grande que tenho, toda a gente sabe, inclusivamente agora estou na direção da Casa do Artista e há lá tanta gente perfeitamente lúcida e ativa que não é chamada. Eu não mando é nada como os senhores que mandam nas televisões e no teatro, mas no que puder, pelo menos ali vou fazer com que eles tenham essa atividade para mostrar ao público, que é o que a gente faz. Os atores mostram os seus talentos, o seu trabalho ao público. E, sim, esses mais velhos não têm tido tanto a oportunidade de o mostrar”, acrescentou.

Atualmente apenas em cena com a peça ‘Chicago’, tem aproveitado para passar mais tempo com a filha mais nova, a pequena Lua, de dois anos e meio, fruto do casamento com Sara Barradas. Momentos preenchidos com “beijos, abraços, tudo o que ela quiser”.

Lua voltou à escola precisamente está segunda-feira, 20 de setembro, e José Raposo não deixou de confessar que “chorou”.

“Choro sempre, já com os meus filhos chorava. Acho que sou uma pessoa normal, e um pai ou uma mãe normal choram quando os deixam na escola. Por mim eles não iam à escola, [deviam andar] pelo jardim e a comer chocolates - essas coisas que não se devem fazer. Acho que uma criança é uma criança e não se deve deixar de a tratar como tal. As crianças existem para brincar e para serem crianças. Mas a vida e a sociedade obrigam-nos a pô-los todos na escola logo em pequeninos”, disse o pai ‘babado’.

O ator tem ainda dois netos pequeninos, filhos de Ricardo Raposo. “É uma misturada muito engraçada porque é uma série de crianças. Ela é tia dos sobrinhos que são mais velhos do que ela… Isto é tudo engraçado porque eles não têm essa noção de parentesco, são crianças e brincam umas com as outras, e nós divertimo-nos. É uma alegria. E a Sara tem uma irmã com seis anos que também é uma criança e que se junta a esta criançada maravilhosa”, partilhou.

No passado fim de semana, no dia 18 de setembro, foi inaugurada a placa da Casa da Cultura Maria João Abreu, promovida pela Junta de Freguesia do Areeiro. Um momento que contou com a presença de toda a família e que foi também recordado pelo ex-marido da falecida atriz.

“É um momento mais do que justo e espero que hajam mais, a outros níveis também. Toda a gente sabe o que a Maria João representou enquanto atriz, mulher… Qualquer homenagem é pouca. É justa, mas acho que se deve perpetuar sempre através de lembranças destas o nome dela”, destacou.

Recorde-se que Maria João Abreu e José Raposo têm dois filhos em comum, Ricardo e Miguel Raposo. Depois da separação, a atriz casou-se com João Soares. José Raposo deu o nó com Sara Barradas.