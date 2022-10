Chris e Morgane Stapleton fizeram questão de celebrar junto dos fãs uma data muito especial. O casal deu o nó há 15 anos.

No Instagram trocaram carinhosas mensagens com imagens de ambos. "15 anos. Amo-te mais hoje do que nunca. Feliz aniversario, Morgane", disse o cantor.

Por sua vez, a artista escreveu: "És um guardião. Feliz 15.º aniversário, querido".

Após as partilhas foram muitas as mensagens de parabéns que receberam dos seguidores, incluindo estrelas como Maren Morris, Margo Price ou Karen Fairchild.